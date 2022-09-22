Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 22 сентября, убывающая Луна остается в знаке Рак. Всякий раз, когда мы начинаем обращаться к нерешенным вопросам и начинаем исследовать неизлеченную боль, которую мы подавляли годами, все начинает всплывать на поверхность.





♈ Овен

Правда в том, что вы жестоки. Но отключение людей без предупреждения не решит ваших проблем. Мудрецы говорят: ведите разговоры, которых вы избегали. Дайте им закрытие, которое они искали. Если вы сомневаетесь, задайте себе хороший вопрос: «Как бы я хотел, чтобы со мной обращались, если бы я был на их месте в это время?»

Космический совет: вместо того, чтобы отрезать их без предупреждения, дайте им выход, которого они ищут.

♉ Телец

Есть еще один способ получить то, что вы хотите, Телец, и он не требует, чтобы вы поднимали руки. Итак, подходите к другому с точки зрения доброты, говорите с ним мягко, так как вы даете ему возможность выразить свою точку зрения. Что-то подсказывает нам, что решение, которое вы ищете, уже близко!

Космический совет: убивайте их добротой.

♊ Близнецы

Если вы ищете подтверждение, это оно! Да, вы на правильном пути. Да, ваша тяжелая работа окупается. Да, вас узнают по всем правильным причинам, красавица. Чего вы не хотите делать: слишком зацикливаться на «как» и «почему» или иметь в уме фиксированную временную шкалу, когда вы хотите, чтобы что-то проявилось. Учитывая, что мы находимся в разгаре ретроградного сезона, задержки и трудности неизбежны. Память о том, что все это происходит для вашего высшего и величайшего блага, поможет вам пройти через эту фазу.

Космический совет: избавьтесь от необходимости видеть мгновенные результаты.

♋ Рак

Напоминаем: Вселенная не забыла о вас, Раки. Он просто перестраивает себя, чтобы иметь возможность удовлетворять ваши потребности и исполнять ваши желания. Так что не беспокойтесь слишком много о том, «что», «как» и «почему». Позвольте вещам развиваться так, как они должны, с внутренним знанием того, что все происходит для вашего высшего и величайшего блага. Что-то подсказывает нам, что через несколько недель вы проснетесь в совершенно новой временной шкале.

Космический совет: позвольте вещам развиваться так, как они должны.

♌ Лев

Хорошо, что вы найдете решение своей проблемы. Вы найдете способ завершить данную главу и вырваться из этого цикла. То, что вы можете не контролировать, это «что» и «почему». Так что отпустите свое сопротивление, Лев. Освободитесь от жестких идей, которые удерживают вас в колесе хомяка. Чем более гибкими вы будете на этот раз, тем легче вам будет добраться до желаемого пункта назначения.

Космический совет: сила любить людей такими, какие они есть.

♍ Дева

Начало сезона Весов напоминает о том, что пришло время расставить приоритеты. Пришло время отдать предпочтение радости. Пришло время расставить приоритеты в том, что пробуждает чувство блаженства внутри. Итак, избавьтесь от этих сложных списков дел, хорошо? Освободи себя от необходимости спасать то, что вне вашего контроля. Следуя по пути наименьшего сопротивления, вы сможете вернуть легкость в повествование.

Космический совет: отдайте предпочтение тому, что пробуждает чувство блаженства внутри.

♎ Весы

Но вы не жертва, Весы. Вы никогда ей и не были. Эта глава вашей жизни посвящена признанию сияющего луча света, которым вы являетесь. Речь идет о том, чтобы вспомнить все способы, которыми вы превратили свои раны в мудрость и боль в силу. Итак, подключитесь к этому воинскому духу, хорошо? Соберитесь с силами и готовьтесь к очередному путешествию вокруг солнца. Что-то подсказывает нам, что это будет день рождения, который вы запомните надолго.

Космический совет: проникнитесь духом воина.

♏ Скорпион

Мы хотим верить, что исцеление — это все любовь и свет, но это далеко не так, Скорпион. Всякий раз, когда мы начинаем обращаться к нерешенным и исследовать неизлеченное, боль, которую мы подавляли годами, начинает всплывать на поверхность. Это то, что вы, вероятно, испытаете на собственном опыте в течение ретроградного сезона. Мудрецы говорят: будь нежен с собой. Начните отпускать шаблоны, которые служили своей цели в вашем существовании. Подслушано на космической конференции: магия, которую вы ищете, заключается в работе, которой вы избегаете.

Космический совет: обратитесь к безадресному.

♐ Стрелец

Верите ли вы, что заслуживаете той любви, которую желаете? Считаете ли вы, что заслуживаете партнерства, которое вы вызвали в свое существование? Убывающий полумесяц приносит с собой напоминание о том, что пора отправиться вглубь; изучить мысли, шаблоны и убеждения, которые мешают вам получить то, что уже принадлежит вам. Вселенная хочет, чтобы вы знали, что для вас безопасно снова открыть свое сердце.

Космический совет: позвольте себе получить то, что всегда было вашим.

♑ Козерог

Но что, если вы единственный, кто стоит у вас на пути, Козерог? Что, если вы единственный, кто все это время ограничивал себя? Сегодня вас направляют, чтобы вы ушли со своего пути. реализовать собственный потенциал; чтобы помнить все вещи, которые вы можете переместить. Вы — творец своей реальности, и сейчас самое подходящее время, чтобы подтвердить это.

Космический совет: вы — творец своей реальности, Козерог.

♒ Водолей

Все мы любим запах и вкус знакомых вещей. Но значит ли это, что это обязательно хорошо для нас? Есть о чем подумать, попивая утренний чай, Водолей. Сегодня карты предостерегают вас от возвращения к старому образу жизни; оказаться в ловушке порочного круга, из которого вы только что вырвались. Помните, что границы — это форма заботы о себе, и это поможет вам выбрать себя в любой ситуации.

Космический совет: выбирайте сами.

♊ Рыбы

Но это никогда не будет легко, Рыбы. Это то, что вы знали с самого начала. Ваша душа сознательно выбрала эти переживания, чтобы вы могли повысить свой уровень. Итак, сделайте себе одолжение и извлекайте данные уроки на ходу. Будьте благодарны за каждую неудачу, которая заставляет вас импровизировать и мыслить нестандартно. Что-то подсказывает нам, что вы скоро оглянетесь на этот период как на поворотный момент в вашей жизни.

Космический совет: повышайте уровень!