Шахраї видають себе за monobank: Гороховський звернувся до клієнтів

Співзасновник необанку monobank Олег Гороховський застеріг українців від обману. За його словами, останнім часом почастішали випадки обману клієнтів фінустанови аферистами, що використовують назву monobank або її фрагмент. Клієнти плутають зловмисників з офіційними представниками банку, внаслідок чого діляться із ними своїми особистими даними, або навіть перераховують гроші.





«У зв’язку зі зростанням кількості запитів, я б хотів застерегти клієнтів monobank від втрати коштів. Ми не створювали жодних платформ із казино та іншими сервісами для заробляння грошей. Жодних!», – зазначив Гороховський на особистій Facebook-сторінці. У своїй заяві він також попрохав клієнтів уникати «цих шахраїв», та не піддаватися на їхні вмовляння та переконливі аргументи.

Бізнесмен також розповів, що питанням виявлення зловмисників вже займається не лише служба безпеки необанку, але й правоохоронні органи. Тож їхня нелегальна діяльність буде припинена у найкоротші терміни.

Олег Гороховський попрохав користувачів monobank максимально розповсюдити інформацію про діяльність аферистів серед своїх знайомих, щоб скоротити кількість прикрих випадків обману. Він підкреслив, що торгові марки monoтаксі, monopizza та морозиво Mono не мають абсолютно нічого спільного із monobank.

«Такі нахабні крадіжки можна і потрібно бойкотувати. За бажання, можна звісно трохи поморочити голову шахраям. Але не надсилайте їм ніяких грошей та не діліться особистою інформацією. Поводіть їх за ніс, а під кінець передайте привіт від Михайла Івановича!», – порадив засновник популярного банку.

Нагадаємо, що схожі випадки шахрайства вже траплялися із клієнтами іншого українського банку ПриватБанк. Зловмисники створили фейкову сторінку для входу в онлайн-банкінг Приват24 та, користуючись неуважністю клієнтів, викрадали їхні особисті дані. Після цього зловмисники отримували повний доступ до карток своїх жертв та обкрадали їх до нитки.