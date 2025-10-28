Важливі дати — 30 жовтня та 1 листопада: як не пропустити терміни звітів

Завершується жовтень, і для українських споживачів настає час передавати показники лічильників. Цього тижня стартують одразу два важливі періоди звітування — за використану електроенергію та спожитий газ.

Першим починається збір даних за світло. Показники електролічильників приймають з 30 жовтня до 3 листопада. Тим, хто має звичайний прилад обліку, потрібно в ці дні зняти та передати дані. Це можна зробити через особистий кабінет, СМС, електронну пошту, кол-центр або чат-боти.

Власникам smart-лічильників нічого робити не потрібно. Їхні пристрої запрограмовані на автоматичну передачу показників 1 числа кожного місяця.

Одразу після цього, з 1 по 5 листопада, потрібно буде передати показники газового лічильника. У «Нафтогазі» нагадують: якщо встигнути це зробити, рахунок виставлять за фактичним обсягом споживання. Тим, хто не передасть дані вчасно, плату нарахують за середніми показниками.

Також для українців діють поточні тарифи на світло. Загальний тариф становить 4,32 грн за кВт⋅год. Водночас, для певних категорій споживачів з електроопаленням зберігається пільговий тариф 2,64 грн за кВт⋅год на весь зимовий період.