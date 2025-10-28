Xiaomi 17 проти vivo X300 Pro: битва компактних титанів

На ринку флагманів з’явилися два нові потужні гравці — Xiaomi 17 та vivo X300 Pro. Обидва смартфони на диво компактні, близько 15 см у довжину та вагою до 200 г, але пропонують топові характеристики.

Обидва апарати мають корпуси зі скла та алюмінієві рамки. При цьому захист у них різний: Xiaomi 17 отримав стандарт IP68, тоді як у vivo X300 Pro — IP69. Дисплеї в обох LTPO AMOLED на 120 Гц, але екран vivo виявився яскравішим: 4500 ніт проти 3500 ніт у Xiaomi.

За продуктивність відповідають найновіші чипи. Апаратною основою Xiaomi 17 став Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Усередині vivo X300 Pro працює MediaTek Dimensity 9500. Для користувачів це означає, що обидва процесори флагманські та надзвичайно потужні.

У плані камер підходи кардинально відрізняються. vivo X300 Pro отримав один вражаючий сенсор на 200 Мп. Xiaomi 17 використовує систему з трьох датчиків по 50 Мп. Зазначається, що обидва смартфони знімають феноменально, і визначити, хто кращий, практично неможливо.

Щодо автономності, Xiaomi 17 оснастили батареєю на 7000 мА·год зі 100-ватною зарядкою. У vivo X300 Pro акумулятор скромніший — 6040 мА·год та 90-ватна зарядка.

Визначити явного переможця в цій парі складно. Обидва смартфони вийшли дуже вдалими. Схоже, вибір варто робити, виходячи з того, чия екосистема, Xiaomi чи vivo, подобається більше.