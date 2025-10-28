Honor X6b Plus: бюджетник з великою батареєю за $118

Honor випустив новий бюджетний смартфон Honor X6b Plus. Поки що новинка доступна лише на Філіппінах, і невідомо, чи з’явиться вона на глобальному ринку. Апарат отримав процесор MediaTek Helio G85 з підтримкою 4G.

Смартфон оснащений 6,56-дюймовим TFT LCD-дисплеєм. Як і в більшості бюджетників, він має краплеподібний виріз та роздільну здатність 720 × 1612 пікселів. При цьому екран підтримує частоту оновлення 90 Гц і має пікову яскравість 780 ніт.

Працює X6b Plus під керуванням MagicOS 8.0 на базі Android 14. Модель отримала 8-ядерний Helio G85, 8 ГБ оперативної пам’яті та солідний накопичувач на 256 ГБ.

З тильного боку встановлена основна камера на 50 Мп та датчик глибини на 2 Мп. Фронтальна камера тут 5-мегапіксельна, але отримала цікаві функції, як-от «б’ютифікація» та «зйомка посмішки».

Головною перевагою пристрою стала батарея на 5100 мА·год. Вона підтримує швидку 35-ватну зарядку. Для користувачів це означає тривалий час роботи без компромісів у швидкості заряджання.

Корпус додатково отримав сертифікований SGS захист від падінь та сканер відбитків пальців. Новинку оцінили у 118 доларів. Першим покупцям на Філіппінах її пропонують за $101 разом із навушниками Earbuds II у подарунок.

Цей реліз контрастує з іншою очікуваною моделлю. Раніше стали відомі характеристики Honor Magic 8 Lite, який має отримати батарею на 7500 мА·год та камеру на 108 Мп.