OpenAI готує ШІ-генератор музики

На ринку з’являється все більше сервісів для генерації мультимедійного контенту за допомогою ШІ. Хоча увагу привертають переважно інструменти для створення відео, такі як Sora або Veo, все більше людей користуються послугами, що дозволяють генерувати звук.

Схоже, що розробник ChatGPT, компанія OpenAI, також вирішила увійти на цей ринок. Згідно з даними видання The Information, компанія активно працює над створенням нової ШІ-послуги. Вона дозволить генерувати музику на основі текстових підказок та спеціальних промптів.

Повідомляється, що для навчання своєї нової моделі OpenAI використовує, зокрема, оцифровані музичні партитури. Цей крок створює пряму конкуренцію таким популярним сервісам, як Suno або ElevenLabs, які вже зарекомендували себе у ніші ШІ-аудіо.

Для користувачів це означає, що сфера ШІ-музики може отримати такий самий потужний поштовх, як колись генерація зображень. Наразі невідомо, коли саме послуга стане доступною, але очікується, що її запуск може відбутися протягом кількох найближчих місяців.