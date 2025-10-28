Новий Xbox буде чимось середнім між ПК на приставкою

У 2024 році «ховали» Ubisoft, а у 2025-му почали рити могилу для Microsoft. Але чутки про заморозку наступної Xbox, схоже, не підтвердились. За даними інсайдерів, Microsoft готує не просто консоль, а гібридний ПК з доступом до Steam.

Портал Windows Central поділився інформацією про новий пристрій. Він стане гібридним ПК з оболонкою на базі Windows, подібно до ASUS ROG Ally. За замовчуванням він працюватиме як звичайна консоль, але просунуті користувачі зможуть використовувати його як повноцінний комп’ютер.

Головна особливість — консоль отримає доступ до бібліотек Steam, GOG, Battle.net та Epic Games Store. Для користувачів це означає можливість грати у раніше недоступні ексклюзиви, на кшталт World of Warcraft чи League of Legends.

Новий процесор AMD забезпечить нативний запуск усіх ігор з Xbox Series. Також обіцяють повну зворотну сумісність з релізами Xbox One, Xbox 360 та оригінальної Xbox. Завдяки фіксованій конфігурації «заліза» Microsoft планує вирішити типові проблеми ПК-геймінгу, як-от довга компіляція шейдерів.

Компанія також розглядає можливість зробити мультиплеєр повністю безкоштовним, хоча це ще не остаточне рішення. Після виходу новинки, консолі Xbox Series продовжать підтримувати ще кілька років, випускаючи для них ігри. Про терміни виходу гібридної «преміальної» консолі поки нічого не відомо.