Motorola X70 Air: ультратонкий смартфон з потужною батареєю

Motorola представила X70 Air, перший пристрій у своїй новій «витонченій» лінійці. Смартфон отримав корпус товщиною всього 5,99 мм, але при цьому зберіг пристойну батарею та високі стандарти захисту.

Новинка оснащена 6,7-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 2712×1220 пікселів. Дисплей підтримує частоту оновлення 120 Гц, а його пікова яскравість сягає вражаючих 4500 ніт. Екран захищений склом Gorilla Glass 7i.

«Серцем» пристрою став процесор Snapdragon 7 Gen 4. Він працює у парі з 12 ГБ оперативної пам’яті. На вибір покупцям доступні версії з накопичувачем на 256 або 512 ГБ. Для користувачів це означає плавний досвід роботи навіть у вимогливих задачах.

За автономність відповідає акумулятор на 4800 мА·год. Це несподівано велика ємність для такого тонкого корпусу. Смартфон підтримує дротову турбозарядку на 68 Вт та бездротову на 15 Вт.

Основна камера складається з двох датчиків по 50 Мп: головного з оптичною стабілізацією (OIS) та надширококутного з кутом огляду 120 градусів. Фронтальна камера також отримала 50-мегапіксельний сенсор.

Корпус Motorola X70 Air захищений за стандартами IP68, IP69 і навіть пройшов військову сертифікацію MIL-STD-810H. Смартфон працює на Android 16 та має стереодинаміки з Dolby Atmos, Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.4.

У Китаї ціна стартує від $365 за версію 12/256 ГБ. Модель 12/512 ГБ коштуватиме $407. Продажі на домашньому ринку розпочнуться 31 жовтня.