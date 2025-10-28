Жахи зі знижкою: у Steam розпочався хелловінський розпродаж

Наприкінці жовтня ігрова індустрія традиційно святкує Геловін. Магазин Valve не став винятком і запустив великий тематичний розпродаж «Страхи в Steam 4», що одразу помітно на головній сторінці.

У рамках заходу геймери можуть придбати тисячі моторошних ігор зі значними знижками. Для користувачів це гарна нагода поповнити бібліотеку як класикою, так і новими релізами. Серед найцікавіших пропозицій: The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (-90%) та Control Ultimate Edition (-90%).

Також суттєво впали ціни на Carrion (-80%), Tormented Souls (-75%) та The Forest (-75%). Навіть відносно свіжий тактичний екшн Aliens: Dark Descent можна забрати зі знижкою 60%, а кооперативний хіт Don’t Starve Together продають з -66%.

Окрім самих ігор, у магазині предметів Steam з’явилися нові аксесуари для профілю. Щоправда, на відміну від минулих акцій, цього разу безкоштовних лотів для користувачів не передбачили.

Розпродаж «Страхи в Steam 4» триватиме лише тиждень. Акція завершиться 3 листопада, тож із вибором краще не зволікати.