В Steam вийшло демо науково-фантастичного хоррору Parasite Mutant: аніме-стилістика та дух 90-х

Студія IceSitruuna потішила фанатів жанру, випустивши в Steam демоверсію своєї нової гри — Parasite Mutant. Це науково-фантастична RPG з елементами хоррору, яка розповідає про псіонічного агента Нову. Героїня вирушає до закинутого міста на ізольованому острові, що кишить жахливими створіннями, не підозрюючи, як це завдання змінить її долю.

Що у демоверсії? Пробна версія розрахована приблизно на 45 хвилин проходження. Вона включає:

Навчальний туторіал з базових механік.

Пролог із частиною сюжету.

Зону для дослідження (близько 5% від повного обсягу гри).

Parasite Mutant Demo

Бойова система та стиль: Розробники використали систему ATC (Active Time Chains) — це гібрид класичної Active Time Battle з ігор 90-х та механіки ланцюгових атак. Гравцям доведеться не лише планувати ходи, а й вчасно реагувати на атаки ворогів та обирати ідеальний момент для удару.

Візуально гра виконана у напівреалістичному аніме-стилі з сучасною HD-графікою. Для поціновувачів ретро додали спеціальні фільтри, зокрема імітацію CRT-екрану, щоб відтворити атмосферу кінця 90-х — початку 2000-х.

Повноцінний реліз Parasite Mutant на ПК та PlayStation 5 заплановано на 2026 рік.