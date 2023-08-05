В Epic Games Store безкоштовно роздає дві гри: Loop Hero та Bloons TD 6

Epic Games Store підкинув кілька нових ігор, щоб будь-хто міг поповнити свою колекцію абсолютно безкоштовно. Забрати їх можна до 10 серпня.

Loop Hero – незвичайний «рогалик» від студії Four Quarters, дія якого відбувається у розколотому світі, де всі події зациклені. Кожен новий забіг – це черговий виток петлі, на якому гравець повинен вручну розставляти елементи ландшафту, що дають бонуси, а також лігво монстрів, щоб прокачуватися. Грамотно комбінуючи елементи, потрібно дістатись боса і перемогти його.

Bloons TD6 – мультяшний tower defence, в якому замість веж належить розставляти мавп, а противниками будуть повітряні кулі, що летять. Незважаючи на абсурдний, на перший погляд концепт, грає Bloons TD6 відмінно і може похвалитися великою базою шанувальників.