Розробники Call of Duty пояснили появу місії зі знищенням росіян

Один із авторів гри Call of Duty: Modern Warfare 2, що вийшла в 2009 році, Мохаммад Алаві заявив порталу IGN, що місія «Ні слова по-російськи» мала шокувати геймерів.

«Я хотів зробити щось, що запам’ятовується <…> Пам’ятаю, як одна людина сказала мені, що цей рівень образливий і що він не гратиме в нього», — пояснив Алаві.

Він додав, що місія відрізняється від інших подібних до гри. Гравець відправляється на завдання без попереднього інструктажу і, до того ж, не може бігати. Розробник пояснив, що це мало надати місії «невимушений тон».