Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 виходить вже цього літа

На рубежі століть скейтбординг підкорив ігрову індустрію. І хоча мода на дошки з коліщатками давно минула, геймери все ще пам’ятають і люблять серію Tony Hawk’s Pro Skater та її спадкоємиць. Багато хто навіть сумує за нею, як показала реакція публіки на Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 у 2020 році. Що ж, Activision нарешті вирішила ще разок порадувати старих тілом, але молодих душею фанатів Тоні Гоука.

Минулого вечора відбувся анонс Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Ремастер двох класичних частин Pro Skater представили за допомогою видовищного трейлера, який вельми наочно демонструє візуальні оновлення старих локацій.

Як і у випадку з попереднім перевиданням, на шанувальників чекає покращений геймплей, знайомий з дитинства саундтрек, а також широка добірка рівнів і скейтерів (зокрема унікальних і досі небачених). Хіба що доля Брендона Коула Марджери (також відомого як «Бем») залишається під питанням: розробники зі студії Iron Galaxy ще не підтвердили його участі в проекті.

Реліз Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 відбудеться 11 липня. Тайтл вийде на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series і Switch. У подарунок за замовлення Deluxe Edition геймерам нададуть 3 дні раннього доступу до гри, різні косметичні предмети, а також навіяні DOOM Eternal персонажі та дошку.