На доступному смартфоні Xiaomi вдалось запустити “важкі” ПК-ігри

YouTube-блогер з каналу MJez Game запустив “важкі” ПК-ігри на смартфоні POCO F3. Для запуску використовувалися емулятори Mobox і Winlator.

Нагадаємо, POCO F3 – бюджетний смартфон від Xiaomi, що вийшов у 2021 році. В Україні він продавався приблизно за 10 тисяч гривень. Пристрій має під капотом процесор Snapdragon 870, побудований за 7-нм техпроцесом із максимальною тактовою частотою 3,2 ГГц і графікою Adreno 650. Ігри блогер запускав на моделі з 6 ГБ оперативної пам’яті.

Загалом завести вдалося майже десяток проєктів, серед яких були Metro: Last Light, Far Cry 3, Mortal Kombat XL і Resident Evil 3 Remake. Результати тестування коротко описані нижче:

Metro: Last Light – іграбельно, смартфон стабільно видавав 30 FPS, іноді були підскоки до 60 FPS;

Resident Evil 3 Remake – у середньому 25 FPS, рідко частота піднімалася до 30 FPS;

Left 4 Dead 2 – від 30 до 40 FPS і частими зависаннями;

Need For Speed Most Wanted Rework 2.0 – не вдалося розігнатися до 30 FPS, гра йшла в 15-20 кадрах на секунду;

Mortal Kombat XL – нестабільні 60 FPS із просіданням до 30;

Far Cry 3 – 30 FPS і нижче.

Варто зазначити, що запуск ігор на смартфоні здійснювався тільки за мінімальних налаштувань графіки. Намагатися зробити графіку кращою не мало сенсу, оскільки смартфону буде погано від таких навантажень.