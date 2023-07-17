Фанати випустили LEGO Half-Life 2

Фанати гри Half-Life 2 дивують своїми творчими ідеями. Так, наприклад, нещодавно було випущено модифікацію під назвою LEGO Half-Life 2.

Вона замінює моделі персонажів у грі на фігурки із всесвітньо відомого конструктора LEGO. Автор модифікації з ніком Not Dave or Daniel створив десятки унікальних моделей, включаючи комбайни, вортигонти, Бріна та G-Man, замінивши ними відповідних героїв у грі.

Ця модифікація дозволяє гравцям пережити знайомі пригоди у LEGO-стилі.

З моменту випуску мода його вже відвідали понад 80 тисяч людей, а майже 10 тисяч геймерів завантажили його. Встановлення моди дуже просте — достатньо натиснути на кнопку «Підписатися» на сторінці модифікації в магазині Steam, якщо у вас вже є гра Half-Life 2 в бібліотеці.

Успіх мода — це ще одне підтвердження того, що ігрова спільнота має безмежну творчу енергію і здатна створювати несподівані та цікаві проекти.