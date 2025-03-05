На ПК вийшла оновлена версія Grand Theft Auto V Enhanced

Студія Rockstar Games представила Grand Theft Auto V Enhanced для ПК. Це поліпшена версія легендарної GTA V, яка раніше вийшла для PS5 і Xbox Series X.

Від звичайної версії Enhanced відрізняється красивішою картинкою з трасуванням променів. Крім того, додано підтримку технологій масштабування зображення FSR від AMD і DLSS від NVIDIA. За рахунок Dolby Atmos зросла якість звуку. Грати можна, зокрема використовуючи геймпад DualSense від PS5. В онлайн-режимі GTA Online з’явилися нові завдання та унікальні авто.

Власники оригінальної Grand Theft Auto V можуть оновитися до версії Enhanced безкоштовно.