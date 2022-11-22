В електромобілі почнуть вбудовувати консолі PlayStation 5

Компанії Sony та Honda мають намір обладнати власні електромобілі ігровими консолями PlayStation 5. Про це повідомляє видання The Financial Times із посиланням на президента Sony Honda Mobility (SHM) Ідзумі Каванісі. SHM – це компанія, створена японськими фірмами для спільної розробки електрокарів.

Наголошується, що японська компанія має намір зробити не просто приємний сервіс для галочки, а повноцінну розважальну систему. Своєю перевагою перед тією ж Tesla у даному контексті SHM вважає наявність контенту та ресурсів для його виробництва.

«У цьому наша перевага перед Tesla. Ми маємо намір адаптувати свої активи для електромобілів», – сказав Каванасі.

Водночас керівник SHM підкреслив, що пріоритетом Sony у тандемі з Honda є розробка не так розважального центру для машин, як створення потужної системи автономного водіння.

“Щоб насолоджуватися простором у машині, спочатку його потрібно зробити простором, в якому не треба займатися керуванням”, – зазначив президент SHM.

У розмові з The Financial Times Каванісі також нагадав, що SHM планує випустити перший електромобіль вже до 2025 року.