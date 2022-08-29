У мережі з’явився трейлер фанатської версії “Відьмак 4” на базі Unreal Engine 5

Ентузіаст з YouTube-каналу TeaserPlay опублікував трейлер фанатської версії гри “Відьмак 4”, створеної на движку Unreal Engine 5. Повідомлення про це з’явилося на сайті видання Dark Side of Gaming.





Зазначається, що автор YouTube-каналу TeaserPlay створив оригінальні моделі на згаданому движку, використовуючи як референс локацію та об’єкти з «Відьмака 3». У своєму проекті блогер використовував такі можливості Unreal Engine 5, як Lumen, Nanite, Ray Tracing та Metahuman.

Разом з тим, Dark Side of Gaming звернула увагу, що, як і інші проекти TeaserPlay, «Відьмак 4» є лише концептом. В даному випадку він створений для демонстрації того, як продовження культової RPG може виглядати у виконанні CD Projekt RED.

У минулому контентмейкер вже випустив трейлери неіснуючих ігор на кшталт Far Cry 7, Dark Souls 4 та Red Dead Revolver на базі Unreal Engine 5.