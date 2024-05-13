Windows почне показувати рекламу людям які грають в ігри

Рекламні експерименти Microsoft тривають – інтерфейс Windows 11 скоро поповниться черговим банером.

Розробники Microsoft випустили тестове оновлення Windows 11 під номером 26120.470 (KB5037864). У списку змін серед інших поліпшень заявлено показу реклами на сторінці налаштувань. Компанія не приховує планів і заявляє про це відкрито.

“Ми додали банер Game Pass на головній сторінці налаштувань. Картка з рекомендаціями буде показана на головній сторінці налаштувань усім, хто активно грає в ігри на своєму ПК“, – пише Microsoft у своєму блозі.

Треба сказати, що реклама з’явиться тільки в операційних системах версій Home і Pro, а також тільки після входу в Windows з обліковим записом Microsoft.

Цікаво, що реклама показуватиметься тільки тим юзерам, які активно користуються підпискою Game Pass. Тобто, такий хід не націлений на збільшення аудиторії ігрового сервісу, а скоріше розглядається як методика “підтримки штанів” – наприклад, щоб утримати вже зацікавлену аудиторію Game Pass.

Існує припущення, що для інших користувачів у цьому місці з’являтимуться інші банери.