Epic Games безкоштовно роздає гру Sifu лише 1 січня

Великий ігровий магазин Epic Games Store продовжує новорічну роздачу ігор. Сьогодні можна безкоштовно отримати реалістичний бойовик від третьої особи з напруженими боями в стилі кунг-фу і кінематографічними бійками – Sifu.

Sifu – динамічний beat ’em up від французької студії Sloclap, доступний на платформах Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One і Xbox Series X/S. Натхненна гонконгськими бойовиками, гра розповідає про майстра східних єдиноборств, який мстить п’ятьом ворогам за загибель свого діда. Унікальна механіка дає змогу персонажу повертатися до життя після кожної смерті, але з кожним разом він стає старшим.

Гра вийшла у 2022 році, і встигла отримати безліч нагород і позитивних відгуків критиків.

Яку гру подарують завтра, поки невідомо, але до 2 січня Epic Games продовжить щоденні роздачі. Потім магазин повернеться до щотижневого графіку.