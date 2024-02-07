Для роботи над сиквелом Cyberpunk 2077 вже найняли ветеранів індустрії

У CD Projekt RED повно турбот – компанія та її різні підрозділи взялися за низку великих проєктів, зокрема за Project Orion, сиквел багатостраждальної Cyberpunk 2077. Розробка останнього ще не йде повним ходом, проте CDPR вже вирішила взяти в команду досвідчених професіоналів.

Як стало відомо, до нещодавно відкритої бостонської студії CD PROJEKT RED North America днями приєдналися ветерани індустрії. Серед них:

виконавчий продюсер Ден Гернберг (працював над New World, Apex Legends і Diablo III)

дизайн-директор Раян Барнард (раніше обіймав високі посади в Massive Entertainment і IO Interactive)

директор інжинірингу Алан Віллані (допомагав із кількома випусками серіалу Mortal Kombat)

сценарист Анна Мегілл (написала Control, Dishonored: Death of the Outsider, Avatar: Frontiers of Pandora і Guild Wars 2, а також рік працювала над перезапуском Fable)

сценарист Олександр Фрід (працював у BioWare, DICE, Obsidian Entertainment, Wizards of the Coast і FoxNext)

У прес-релізі також зайвий раз зазначили, що Project Orion перебуває на ранній стадії виробництва. Бостонська студія все ще шукає експертів, здатних допомогти з розробкою грандіозного сиквела амбітної кіберпанківської гри.