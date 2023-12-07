Avatar: Frontiers of Pandora хвалять за неймовірну красу відритого світу

У мережі вже з’явилися перші огляди пригоди Avatar: Frontiers of Pandora за мотивами кінофраншизи «Аватар».

За даними агрегатора рецензій OpenCritic у версії для ігрової приставки PlayStation 5 середня оцінка складає 69 балів. Написано понад 50 оглядів.

Avatar: Frontiers of Pandora називають найкрасивішою грою з відкритим світом за всю історію ігрової індустрії. У ній чарівні пейзажі, приголомшливі відкриті локації, картинка така ж чудова, як і в другій частині кіношного «Аватара». Є й інші переваги. Наприклад, дивовижна музика та цікавий ігровий процес у перші кілька годин.

Недоліків не менше. Критикам не сподобалася застаріла структура завдань, нудні побічні квести, надмірна кількість зайвих активностей, які ні на що не впливають, а також поганий технічний стан гри, велика кількість багів.

Думки розділилися від захоплення до розчарування. Приклади оцінок:

Destructoid – 9 з 10.

God is a Geek – 8,5 з 10.

Videogamer – 8 з 10.

Press Start – 7 з 10.

Stevivor – 5 з 10.

Реліз гри відбувся 7 грудня. Frontiers of Pandora доступна на ПК та консолях PlayStation 5, Xbox Series S та Xbox Series X.