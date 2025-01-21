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Буде в що пограти: Nintendo Switch 2 отримає 6 портів від Microsoft

GSMinfo21.01.2025
Nintendo Switch 2

Інсайдер під ніком eXtas1s поділився інформацією про плани Microsoft щодо портування своїх ААА-ігор на нову портативну консоль Nintendo Switch 2. За його даними, на пристрої будуть доступні щонайменше шість популярних тайтлів компанії.

У список ігор, які мають вийти на Switch 2, входять:

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  1. Diablo 4
  2. Microsoft Flight Simulator 2024
  3. Halo: The Master Chief Collection
  4. Fallout 4
  5. Starfield
  6. Call of Duty

Що стосується серії Call of Duty, точної інформації про те, які саме частини з’являться на новій консолі, інсайдер не повідомив. Однак, імовірно, це будуть Black Ops 6 і Call of Duty Warzone, а пізніше й нові ігри серії.

Крім того, для Nintendo Switch 2 готуються релізи Tekken 8 і Elden Ring, інформація про які вже з’являлася в мережі раніше. Найімовірніше, компанії зроблять офіційний анонс найближчим часом.

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GSMinfo21.01.2025
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