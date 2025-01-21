Буде в що пограти: Nintendo Switch 2 отримає 6 портів від Microsoft

Інсайдер під ніком eXtas1s поділився інформацією про плани Microsoft щодо портування своїх ААА-ігор на нову портативну консоль Nintendo Switch 2. За його даними, на пристрої будуть доступні щонайменше шість популярних тайтлів компанії.

У список ігор, які мають вийти на Switch 2, входять:

Diablo 4 Microsoft Flight Simulator 2024 Halo: The Master Chief Collection Fallout 4 Starfield Call of Duty

Що стосується серії Call of Duty, точної інформації про те, які саме частини з’являться на новій консолі, інсайдер не повідомив. Однак, імовірно, це будуть Black Ops 6 і Call of Duty Warzone, а пізніше й нові ігри серії.

Крім того, для Nintendo Switch 2 готуються релізи Tekken 8 і Elden Ring, інформація про які вже з’являлася в мережі раніше. Найімовірніше, компанії зроблять офіційний анонс найближчим часом.