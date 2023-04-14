EGS безкоштовно та назавжди роздає середньовічний екшен Mordhau

Чергова можливість поповнити свою колекцію ігор в Epic Game Store – цього разу безкоштовно роздають розрахований на багато користувачів середньовічний екшен Mordhau . Розробники цієї гри створили одну з найскладніших і найцікавіших бойовок із застосуванням холодної зброї, так що поціновувачам мордобою в латах не варто проходити повз.

Заодно можна забрати й іншу гру Second Extinction , яку теж віддають безкоштовно. Це класичний шутер від першої особи, присвячений відстрілу динозаврів-мутантів на полях постапокаліптичної Землі. Обидві ігри доступні до вечора 20 квітня.