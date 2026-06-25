PlayStation 6 приписують підтримку 4K у 120 FPS, але є нюанс

У мережі з’явилася нова порція чуток про PlayStation 6. За даними інсайдерів, майбутня консоль Sony нібито зможе запускати ігри в 4K із частотою до 120 кадрів за секунду, а також підтримуватиме 8K при 60 FPS. Втім, очікувати «чесного» 4K/120 FPS у кожній грі не варто.

Головна обмовка полягає в тому, що таких показників консоль, найімовірніше, досягатиме не лише за рахунок сирої потужності, а й завдяки технологіям масштабування зображення. Йдеться про апскейлінг на базі машинного навчання, схожий за ідеєю на PSSR у PS5 Pro або DLSS у відеокартах NVIDIA. Тобто гра може рендеритися у нижчій внутрішній роздільній здатності, а потім програмно підтягуватися до 4K.

За попередніми даними, PlayStation 6 знову створюватиметься у співпраці з AMD. Консолі приписують нову графічну архітектуру, сучаснішу пам’ять і помітно кращу роботу з трасуванням променів. Також у чутках згадується зворотна сумісність з іграми для PS5 і PS4, що було б логічним кроком для Sony.

Водночас інсайдери попереджають: PS6 може бути не настільки різким стрибком, якого дехто очікує після PS5. Sony, ймовірно, робитиме ставку не лише на максимальну продуктивність, а й на енергоефективність, ціну та стабільність роботи. Саме тому апскейлінг і оптимізація можуть стати ключовими для досягнення високої частоти кадрів у важких іграх.

Офіційно Sony PlayStation 6 ще не анонсувала. За чутками, консоль можуть представити наприкінці 2027 року або на початку 2028-го, але ці терміни поки не підтверджені.