EGS дарує тактичний шутер, хардкорний рогалик і стратегію: ігри можна забрати до 20 листопада

Цього тижня магазин Epic Games Store анонсував щедру роздачу: до вечора 20 листопада користувачі можуть безкоштовно забрати на свої акаунти одразу три гри. Пропозиція варта уваги, адже всі тайтли, за даними Steam, мають велику кількість позитивних відгуків та рецензій.

Що забираємо цього тижня

Перша гра, Zero Hour, — це тактичний шутер від першої особи для поціновувачів реалізму. Гра орієнтована на командну мережеву гру та пропонує реалістичний досвід ближнього бою, де важливе ретельне управління ресурсами та планування. Дія розгортається у вигаданих локаціях, стилізованих під Бангладеш.

Друга пропозиція, ScourgeBringer, пропонує зовсім інший досвід. Це динамічний платформер у жанрі roguelite з вільним переміщенням від творців NeuroVoider. Гравцям у ролі войовниці Kyhra належить поринути в постапокаліптичний світ, який опинився під натиском містичних сил, і з боєм прорватися через древні машини, щоб розкрити таємниці минулого та, можливо, врятувати людство.

Завершує трійку Songs of Silence — епічна стратегія у фентезійному світі, натхненному стилем ар-нуво. Гравцям доведеться очолити армії, відбудувати занепалі королівства та досягти величі у світі, що поєднує захопливі битви та цікаву оповідь.