“Ідеальний смартфон” виявився провалом: інсайдер пояснив, чому iPhone 16e нікому не потрібен

Новий, умовно доступний iPhone 16e виявився не затребуваним на ринку. Користувачі просто не бачать сенсу в його купівлі.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив надійний інформатор під ніком Anthony. Інсайдер зазначив, що зовсім не здивований таким провалом, і впевнений, що звичайні користувачі з ним солідарні.

Провал iPhone 16e, ймовірно, пов’язаний з поєднанням досить слабкої начинки та надто високого цінника. За ті самі гроші смартфони під керуванням Android 16 пропонують набагато кращі характеристики. Anthony також з іронією поставився до висловлювань фанатів Apple, які після релізу називали 16e “ідеальним смартфоном для більшості”.

У чому проблема iPhone 16e

Головними претензіями до “бюджетного” айфона стали застарілий дисплей та слабка камера. При високій ціні смартфон має простий екран з кадровою частотою 60 Гц та лише одинарний модуль камери.

При цьому апаратна основа пристрою виглядає сучасно: iPhone 16e оснащений новим чипом A18, 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 128, 256 або 512 ГБ. Його 6,1-дюймовий OLED-екран має пікову яскравість 1200 ніт, але низька частота оновлення псує загальне враження. Автономність забезпечує акумулятор ємністю 4005 мА*г.