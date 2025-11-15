“Світ дає тобі відсіч”: Нолан 4 місяці провів у морі для зйомок “Одіссеї” на 600 км плівки

Зйомки у відкритому морі вважаються однією з найскладніших і найневдячніших справ у кіно. Легендарний Стівен Спілберг (“Щелепи”) колись особисто застерігав Кевіна Костнера не знімати “Водний світ” в океані. Костнер проігнорував пораду, що призвело до одного з найдорожчих і найпроблемніших виробництв в історії Голлівуду.

Але, схоже, Крістофера Нолана такі історії не лякають. Режисер щойно оголосив про завершення зйомок своєї монументальної екранізації “Одіссеї” Гомера, і він свідомо обрав той самий “проклятий” шлях, провівши “чотири місяці” у відкритому морі.

Первісний досвід

В інтерв’ю журналу Empire Нолан розповів, що заради реалізму відзняв понад 600 кілометрів плівки (більше 2 мільйонів футів), значна частина яких була відзнята на воді. Він назвав цей досвід “досить первісним”.

“Ми вивели акторів, які грають команду корабля Одіссея, на справжні хвилі, у реальні місця, – пояснив режисер. – Океан величезний, лякаючий, чудовий і милостивий, коли умови змінюються”.

Стрибок віри у незвідане

Нолан підкреслив, що головною метою було передати глядачеві, наскільки важкими та небезпечними були ці подорожі для людей в античності. Для давніх греків відкрите море було міфічно загрозливим місцем, і вони намагалися подорожувати поблизу узбережжя.

“Ми дійсно хотіли закарбувати, який стрибок віри здійснювався у незвіданому, не нанесеному на карти світі”, – каже Нолан. Він додав, що фізичні випробування лише допомагають історії: “Приймаючи фізичність реального світу… ти щодня стикаєшся з тим, як світ дає тобі відсіч. І це збагачує оповідь“.

“Одіссея” Крістофера Нолана вийде в кінотеатрах 17 липня 2026 року.