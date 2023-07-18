Режисер «Опенгеймера» пояснив, чому не користується смартфоном та соцмережами

Крістофер Нолан не має смартфона і не користується соцмережами, бо вважає, що ці технології заважають роботі. Про це голлівудський режисер зізнався у своєму новому інтерв’ю виданню The Hollywood Reporter (THR).

Нолан також розповів, що загалом прохолодно ставиться до інтернету та його можливостей. Так, наприклад, він працює на комп’ютері, у якого в принципі не налаштовано з’єднання з Інтернетом.

Електронній пошті режисер віддає перевагу особистим зустрічам. За словами Нолана, під час роботи над своїм останнім фільмом «Оппенгеймер» він полетів із США до Ірландії , щоб самостійно передати сценарій картини акторові Кілліану Мерфі і не надсилати рукопису по інтернету.

«Мої діти, мабуть, сказали б, що я лудить. Але я б сперечався з цим визначенням. Я думаю, що технології та їх можливості дивовижні. На мій вибір впливає залучення. Якщо я працюю над фільмом чи сценарієм, то весь день у компанії зі смартфоном не піде мені на користь», – сказав Нолан.

Світова прем’єра нового фільму Крістофера Нолана “Опенгеймер” відбудеться 21 липня 2023 року. Також Нолан відомий за такими фільмами, як “Інтерстеллар”, “Дюнкерк”, “Престиж” і не тільки.