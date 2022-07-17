Робота над другим сезоном серіалу Resident Evil від Netflix вже ведеться

Пару днів тому на Netflix вийшов серіал Resident Evil. Він отримав змішані відгуки як від глядачів, так і від критиків, проте робота над другим сезоном, схоже, вже розпочалася.





Інформацією поділилося видання Redanian Intelligence, яке зазвичай розповідає про “Відьмака”. За інформацією сайту, більшість сценаристів першого сезону повернеться, щоб попрацювати над другим сезоном. Залишається відкритим питання про продовження.

Якщо Netflix продовжить шоу, то зйомки другого сезону можуть розпочатися наприкінці 2022 або на початку 2023 року, а прем’єру варто чекати наприкінці 2023 або на початку 2024 року.

Чи продовжить Netflix серіал, невідомо. У будь-якому разі краще дочекатися офіційної інформації.