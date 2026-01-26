Другий сезон серіалу Fallout увійшов до топу найуспішніших в історії Amazon

На початку тижня видання The Hollywood Reporter поділилося цікавою новиною: якщо вірити статистиці Nielsen, публіка дивиться новий сезон серіалу «Фоллаут» не так охоче, як його позаторішній дебют. Але не встигли скептики назвати вільний сиквел Fallout: New Vegas провалом, як Amazon поспішила розвіяти сумніви.

Місце в історії: Друга глава Fallout посіла шосте місце в топі найпопулярніших шоу в історії Amazon Prime. Як пише Deadline, її випереджають перші два сезони фентезійного епосу «Володар перснів: Персні влади», другий і третій сезони трилера «Річер», а також, власне, перша частина історії Люсі, Гуля і Максимуса.

Хто дивиться: Представники стрімінгового сервісу також уточнили, що пост’ядерний серіал користується успіхом за межами США — 53% його аудиторії припадає на інші країни. Найбільше він припав до смаку жителям Великої Британії, Німеччини та Бразилії. Також з’ясувалося, що другий сезон Fallout входить до п’ятірки найбільш популярних шоу серед чоловіків у віці від 18 до 34 років. Утім, ділитися точною кількістю переглядів співробітники Amazon все ж не стали.

Надії геймерів: Нагадаємо, що ігрова спільнота з нетерпінням чекає 4 лютого. Оптимістично налаштовані фанати впевнені — Bethesda Softworks готується анонсувати та випустити ремастери Fallout 3 і Fallout: New Vegas.