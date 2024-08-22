Відгуки українців на “Чужий: Ромул”: атмосферно, страшно, вторинно

В українських кінотеатрах вже кілька днів показують фільм жахів «Чужий: Ромул». Багато відгуків позитивні, але є й ті, хто вказує на проблеми.

Практично всі глядачі вказують на те, що «Ромул» дуже намагається бути схожим на легендарні перші дві частини франшизи. І це йому вдається. При цьому новинка все-таки має своє обличчя і не є примітивним наслідувачем. Українські глядачі відзначають тягучу атмосферу жаху, притаманну першому «Чужому», чудові ефекти й акторську гру.

Судячи з відгуків, найбільше суперечок викликає заключна частина фільму, яка буквально розділила глядачів на два табори. Одні називають її «приголомшливо божевільним поворотом», тоді як інші – вторинною і такою, що розчаровує.

Нагадаємо, у сюжеті фільму основна увага приділяється групі космічних сміттярів, які вирішили пошукати цінності на покинутій станції. Ну а далі все як завжди: зловісний вантаж, лицехвати, ксеноморф і багато криків (які ніхто не почує в космосі).

«Ромул» стане першою частиною оновленої франшизи. Рідлі Скотт вказаний як продюсер стрічки, а головні ролі виконують актори серіалів «Одні з нас», «Тінь і кістка» і «Вбити легко», а також фільмів «Прісцилла: Елвіс і я» і «Після заходу сонця». Режисером виступив Феде Альварес, на рахунку якого такі хорори, як «Не дихай» і «Зловісні мерці: Чорна книга».

Також з’явилися оцінки фільму на агрегаторі Metacritic. Серед кінокритиків середній бал «Ромула» становить 64 на основі 57 рецензій. Серед переваг картини називають розширення міфології всесвіту, відчуття божевільного психоделічного жаху і те, що новий «Чужий» загалом вийшов кращим, ніж можна було б розраховувати. До недоліків рецензенти зараховують затягнутість, слабкий сценарій і те, що фільм моментально забувається після виходу з кінотеатру.

Глядачі більш прихильні – 8,1 бала з 10 від них. Людям подобається зачаровує атмосфера і приголомшливі візуальні ефекти. Але багатьох дратують сюжет, слабкі діалоги, а також незабутні персонажі, яким не хочеться співпереживати.