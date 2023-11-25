Кінокартина “Годзілла: Мінус Один” просто купається в відгуках критиків

Фільм “Ґодзілла: Мінус один”, який спочатку був випущений в Японії і отримав схвальні відгуки критиків, після успішного дебюту вийде на міжнародний екран. Дія цієї останньої стрічки в жанрі кайдзю, знятої студією Toho, розгортається в Японії після Другої світової війни, яка переживає економічний колапс. У центрі сюжету – колишній пілот-камікадзе, обтяжений почуттям провини за те, що вижив, який разом зі своєю командою саперів приєднується до битви проти Ґодзілли.

Фільм режисера Такаші Ямадзакі отримав високу оцінку за повернення до витоків культового монстра, що слугує метафорою післявоєнних потрясінь у Японії. Критики високо оцінили поєднання видовищних сцен з монстрами та глибокої драми персонажів.

Фільм отримав відмінну оцінку на Rotten Tomatoes та схвальні відгуки від різних видань за захоплюючі якості блокбастера, емоційну глибину та шанобливе ставлення до спадщини Ґодзілли.

“Ґодзілла: Мінус один” вийде в прокат у США 1 грудня, а у Великій Британії – 15 грудня. Дати виходу фільму в інших регіонах ще не оголошені.