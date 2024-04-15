Серіал за Fallout підвищив інтерес геймерів до ігор серії

У середині квітня в кінотеатрі Amazon Prime Video відбувся реліз серіалу Fallout, у зв’язку з чим значно зросла популярність ігор цієї серії на платформі Steam.

Так, багатокористувацька екшен-RPG Fallout 76 встановила новий рекорд за одночасною кількістю гравців у Steam. Попередній найкращий результат від травня 2020 року становив 32,9 тис. одночасних користувачів, проте 14 квітня цей показник збільшився до 38,9 тис. користувачів, за даними порталу SteamDB.

Інші частини серії також знайшли нову хвилю популярності. Наприклад, перші дві гри серії Fallout до виходу серіалу мали щоденний онлайн у кілька сотень користувачів. З виходом Fallout від Amazon цей показник збільшився в середньому до 1-2 тис. гравців.

Найпопулярнішою грою із серії на платформі Steam залишається Fallout 4, середня кількість гравців якої становить понад 80 тис. гравців.

Fallout – це серія постапокаліптичних ігор, що розповідає історію жителів підземних сховищ, які вибираються на поверхню після ядерного конфлікту. У квітні франшиза поповнилася однойменним серіалом.