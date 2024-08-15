Відгуки на фільм «Чужий: Ромул» кардинально розділились

16 серпня у світовий прокат виходить фільм жахів «Чужий: Ромул». У США вже є перші глядачі, які встигли подивитися фільм до початку широкого прокату. Багато відгуків позитивні, але є й ті, хто вказує на проблеми.

Практично всі глядачі вказують на те, що «Ромул» дуже намагається бути схожим на легендарні перші дві частини франшизи. І це йому вдається. При цьому новинка все-таки має своє обличчя і не є примітивним наслідувачем. Перші глядачі відзначають тягучу атмосферу жаху, притаманну першому «Чужому», чудові ефекти й акторську гру.

Судячи з відгуків, найбільше суперечок викликає заключна частина фільму, яка буквально розділила глядачів на два табори. Одні називають її «приголомшливо божевільним поворотом», тоді як інші – вторинною і такою, що розчаровує.

Нагадаємо, у сюжеті фільму основна увага приділяється групі космічних сміттярів, які вирішили пошукати цінності на покинутій станції. Ну а далі все як завжди: зловісний вантаж, лицехвати, ксеноморф і багато криків (які ніхто не почує в космосі).

«Ромул» стане першою частиною оновленої франшизи. Рідлі Скотт вказаний як продюсер стрічки, а головні ролі виконують актори серіалів «Одні з нас», «Тінь і кістка» і «Вбити легко», а також фільмів «Прісцилла: Елвіс і я» і «Після заходу сонця». Режисером виступив Феде Альварес, на рахунку якого такі хорори, як «Не дихай» і «Зловісні мерці: Чорна книга».