В Україні будуть показувати свою версію «Вгадай мелодію»

Стримінговий сервіс SWEET.TV розпочав виробництво першої офіційної української адаптації культового музичного шоу «Вгадай мелодію». Ведучим проєкту став популярний артист Михайло Хома, відомий як DZIDZIO. Шоу створюється за класичним американським форматом Name that Tune, який виходить в ефір ще з 1952 року та став основою для вікторин у десятках країн світу.

Особливості української версії: Головною відмінністю адаптації від SWEET.TV Originals стане фокус на національній культурі. Половину музичного контенту складатимуть українські хіти різних років, а решту — світові шлягери. Шоуранерка Олена Кричковська наголошує, що це не просто вікторина, а «велике дослідження нашої музичної культури», подане легко та драйвово.

Зіркові учасники та благодійність: У кожному випуску змагатимуться по три гравці, серед яких вже заявлені Jerry Heil, Олександр Пономарьов, Віталій Козловський, Brykulets та інші зірки й інфлюенсери. Увесь грошовий виграш учасники передаватимуть на потреби Збройних сил України. Точна дата прем’єри поки не оголошена, але шоу вийде ексклюзивно на платформі SWEET.TV.