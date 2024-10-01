Netflix показав новий тизер другого сезону “Гри в кальмара”

На YouTube-каналі Netflix з’явився свіжий тизер другого сезону «Гри в кальмара», в якому з’являється зірка «Поїзда в Пусан».

Мова про актора Кона Ю – у ролику він показаний як Вербувальник, який прибуває в метро, де і починає набір людей для майбутніх ігор на виживання з обіцянкою незліченного виграшу.

Нагадаємо: прем’єра другого сезону запланована на 26 грудня – загалом заплановано шість епізодів. Третій, заключний сезон обіцяють у 2025 році.