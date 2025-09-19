«Відьмак» повертається: Netflix анонсував четвертий сезон та окремий фільм про «Щурів»

Фанати серіалу «Відьмак» нарешті отримали довгоочікувані новини. Минулого тижня Netflix випустив перший тизер четвертого сезону, а також оголосив дату прем’єри — 30 жовтня. Разом із новими епізодами на екрани вийде і спін-офф «Щури: Історія Відьмака» (The Rats: A Witcher Tale), доля якого тривалий час залишалася невідомою.

Раніше проєкт розглядався як міні-серіал, однак тепер він вийде у форматі окремого спеціального епізоду, за тривалістю порівнянного з повнометражним фільмом. За даними порталу Redanian Intelligence, протягом 2024 року розглядалися різні варіанти, як використати вже відзнятий матеріал, і в результаті Netflix обрав формат самостійного фільму.

Наразі єдиний офіційний опис сюжету «Щурів» досить лаконічний: шестеро молодих злодіїв планують найбільше пограбування у своїй кар’єрі, кидаючи виклик найнебезпечнішій злочинній організації королівства.

Режисером фільму виступила Мейрзі Алмас, відома за роботою над популярними серіалами Netflix «Пісочна людина» та «Тінь і кістка». Сценарій написала Хейлі Холл. За виробництво відповідають шоураннер «Відьмака» Лорен Хіссріч та виконавчий продюсер Томек Багінський, що додає впевненості у якості проєкту.