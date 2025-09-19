Концептуальные модели Realme: что ожидать от смартфонов в будущем

Компания Realme в ходе 828 Fan Festival представила два уникальных концептуальных решения для смартфонов. Первый из них — это телефон с самой большой емкостью батареи — 15 000 мА·ч — новыми материалами и высокой энергоплотностью. Второй — охлаждающий телефон Chill Fan Phone с тремя методами охлаждения и необычным дизайном, который визуализирует показатели температуры.

Невероятная емкость батареи

Концепт-смартфон с батареей в 15 000 мА·ч стал амбициозной заявкой на высокую автономность. У прототипа ультравысокая плотность энергии, около 1200 Вт·ч/л. В нем использовали батарею с анодом из кремния, в котором около 25% силикона, вместо традиционных материалов.

Вместе с тем удалось достичь небольших габаритов. Заявленная толщина — всего 8,89 мм, что стало возможным благодаря использованию новых технологий при разработке аккумулятора.

По заверениям производителя, его автономность составляет:

до 50 часов при просмотре видео;

около 30 часов гейминга;

18 часов в режиме записи видео;

до 5 дней активного использования.

В состоянии ожидания при включенном авиарежиме обещают работу до 3 месяцев.

Realme Chill Fan Phone — телефон-кондиционер

Гаджет с уникальной продвинутой системой охлаждения. Она состоит из трех методов:

Vapor Chamber. Паровая камера размером около 7700 мм². Этот способ отведения тепла используется во флагманских смартфонах начиная с 2022 года. Встроенный вентилятор. Для активного охлаждения он прокачивает воздух и увеличивает поток охлаждающей среды. ThermoElectric Cooler. Термоэлектрическое охлаждение, когда одна сторона устройство охлаждается, а другая нагревается, таким образом удается снизить температуру ядра.

Еще одной особенностью прототипа стала задняя панель из материала IceSense Ultra, который изменяет цвет. Если температура падает, поверхность меняет оттенок от белого до синего.

Чего ожидать в будущем

Представленные Realme модели — только концепты. Не факт, что именно в таком виде они будут выпускаться в массовое производство.

Огромная батарея ставит достаточно много вызовов: вес устройства, теплоемкость, безопасность зарядки, долговечность элементов и используемых зарядных технологий. Удобный смартфон не должен быть слишком тяжелым или громоздким. Хотя производитель заявляет толщину около 9 мм, реально ли массовое производство такого гаджета — пока неизвестно.

Тройная система охлаждения интересная, однако сложная и дорогая в производстве. Вентиляторы, термоэлектрические модули добавляют сложные в обслуживании компоненты, повышают износ и энергопотребление. Возникают также вопросы к долговечности работы в реальных условиях.

Стоимость — еще один важный вопрос. От того, будут ли гаджеты с такими технологиями относиться к премиум-сегменту или попадут в перечень доступных моделей, зависит их потенциальный выход на рынок.