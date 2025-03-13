GIGABYTE випустила на український ринок блок живлення P750BS на 750 Вт

Компанія GIGABYTE представила новий блок живлення P750BS потужністю 750 Вт. Ця модель поєднує в собі ключові характеристики, важливі для сучасних комп’ютерних систем: надійність, ефективність та безпеку. Новинка орієнтована як на геймерів, так і на професіоналів, що працюють з ресурсомісткими програмами.

Однією з головних переваг GIGABYTE P750BS є його висока енергоефективність. Блок живлення має сертифікацію 80 PLUS Bronze (230V EU), що гарантує ефективність до 88% при типовому навантаженні. Це означає, що менше енергії витрачається даремно, зменшуються втрати енергії та знижується шум вентилятора, що робить роботу комп’ютера тихішою та економнішою.

Для забезпечення тихої роботи, GIGABYTE P750BS оснащений вентилятором на основі Fluid Dynamic Bearing (FDB) з технологією масляної плівки. Ця технологія не тільки подовжує термін служби вентилятора, але й значно знижує рівень шуму, що є важливим фактором для комфортної роботи або гри.

Кабелі блоку живлення мають м’яку текстуру та тиснення, що підвищує їх зносостійкість, запобігає заплутуванню та додає естетичного вигляду внутрішньому простору комп’ютера.

GIGABYTE P750BS пропонує комплексний захист. Блок живлення оснащений вбудованими захистами, включаючи OVP (захист від перенапруги), OPP (захист від перевантаження), SCP (захист від короткого замикання), UVP (захист від зниженої напруги), OCP (захист від перевантаження по струму) та OTP (захист від перегріву). Ці захисти забезпечують стабільну роботу системи в будь-яких умовах.

Технічні характеристики GIGABYTE P750BS включають потужну однотактну лінію +12V, що забезпечує стабільність та сумісність з сучасним обладнанням, особливо при розгоні. Габарити блоку живлення складають 150x140x86 мм, а ресурс роботи вентилятора перевищує 100 000 годин. Комплектація кабелів включає ATX/MB 20+4 Pin, CPU/EPS 4+4 Pin, PCI-E 6+2 Pin, SATA та периферійні роз’єми.

Новинка вже доступна в Україні за ціною трохи більше 3 тисяч гривень. .