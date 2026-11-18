Google оголосила про масштабне оновлення свого ШІ-агента Gemini Spark, який тепер отримав назву Tasks in Gemini та став безкоштовним для широкої аудиторії. На відміну від звичайного чатбота, що переважно відповідає на запитання, новий інструмент здатний самостійно виконувати багатоетапні завдання: аналізувати електронну пошту, планувати зустрічі, шукати товари, телефонувати компаніям і допомагати з оплатою покупок. Раніше подібні можливості були доступні переважно користувачам платних підписок Google AI.

Як повідомляє Google в офіційному блозі, оновлений сервіс використовує нову модель Gemini 4 Hydrogen і поступово стає доступним у США, Канаді, Японії, Південній Кореї, Австралії та Індії. Для роботи із завданнями достатньо відкрити Gemini та перемкнути режим Chat на Tasks. При цьому деякі нові можливості, зокрема автоматизовані телефонні дзвінки та покупки через Google Pay, на першому етапі обмежені американським ринком.

Що вміє безкоштовний ШІ-агент Google

Tasks in Gemini може працювати з кількома сервісами одночасно та виконувати завдання без постійної участі користувача. Наприклад, агент здатний проаналізувати листування в Gmail, знайти важливі дати, перевірити доступний час у Google Calendar та створити відповідні події. Також він може вивчати рахунки за комунальні послуги, виявляти незвичайні витрати й шукати можливості для економії.

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Серед інших можливостей — підготовка туристичних маршрутів, порівняння товарів, відстеження знижок і автоматизація регулярних справ. Користувач може поставити завдання, перейти до інших занять та отримати повідомлення після завершення роботи. Google зазначає, що агент уже підтримує інтеграцію з понад 60 сторонніми застосунками та сервісами.

Окрему увагу компанія приділила взаємодії зі сторонніми організаціями. У США Gemini може самостійно телефонувати в магазини, автосервіси та інші компанії, уточнювати наявність товарів, порівнювати ціни або домовлятися про зустрічі. Агент представляється співрозмовнику як штучний інтелект, а перед важливими діями запитує підтвердження користувача.

Ще одне нововведення — можливість надсилати завдання електронною поштою на адресу [email protected]. Наприклад, користувач може переслати кілька листів із розкладом заходів, після чого агент проаналізує їх і запропонує додати події до календаря. Також у США з’явилася можливість керувати завданнями через SMS, Google Messages та iMessage.

Доступ до паролів і банківських карток: як Google захищає дані

Для виконання складніших завдань Google інтегрувала Gemini з Google Password Manager та платіжною системою Google Pay. Завдяки цьому агент може отримувати дозволений користувачем доступ до облікових записів на сторонніх сайтах і допомагати оформлювати покупки. Водночас перед списанням грошей необхідне явне підтвердження, а користувач може заздалегідь встановити максимальну суму витрат.

Для платежів використовується протокол Agent Payments Protocol (AP2) і токенізація банківських карток, що дозволяє не передавати продавцям їхні справжні номери. Google також співпрацює з Mastercard та Visa для реалізації безпечних платежів через ШІ-агента. Нова функція покупок доступна користувачам віком від 18 років у США.

Для захисту персональних даних кожне завдання виконується в окремій апаратно ізольованій віртуальній машині Google Cloud Agent Compute Engine. Компанія заявляє, що ці середовища не використовуються спільно з іншими користувачами. Додатково застосовуються механізми захисту від шкідливих інструкцій на вебсторінках та система Google Safe Browsing.

Проте повністю виключити помилки ШІ неможливо. Google визнає, що агент іноді може неправильно виконати завдання, тому користувачам рекомендують перевіряти результати, особливо коли йдеться про платежі або роботу з конфіденційною інформацією.

В Україні Tasks in Gemini поки офіційно недоступний. Компанія не назвала термінів розширення безкоштовного доступу на європейські країни. Водночас вихід сервісу за межі платних підписок свідчить про намір Google зробити автономних ШІ-агентів масовим інструментом, а не функцією виключно для преміальних користувачів.