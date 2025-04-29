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Це кінець: популярний виробник відключає сервери оновлень для своїх смартфонів

GSMinfo29.04.2025
LG G4

Ще 2021 року LG оголосила про свій відхід з ринку смартфонів, проте деякі з уже випущених пристроїв продовжували отримувати оновлення прошивки. Тепер же історією стане і фірмовий софт: компанія розповіла про підготовлюване відключення серверів, відповідальних за розсилку мобільного ПЗ.

Згідно з офіційною інформацією, 30 червня 2025 року LG відключить сервери оновлень Android. У зв’язку з цим смартфони корейського бренду перестануть отримувати будь-які апдейти, включно з OTA-оновленнями і патчами, поширюваними через додаток LG Bridge.

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«Ми щиро дякуємо всім клієнтам, які підтримували продукцію LG Electronics. Цим ми повідомляємо про припинення випуску оновлень програмного забезпечення для мобільних телефонів LG Electronics (FOTA), центру оновлень і LG Bridge», – заявили представники LG.

Користувачам смартфонів LG, таким чином, доведеться покладатися тільки на кастомні прошивки (за їх наявності), щоб підтримувати свої гаджети в актуальному стані. Альтернативою може стати купівля пристрою іншого бренду з чинною програмною підтримкою.

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GSMinfo29.04.2025
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