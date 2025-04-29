Це кінець: популярний виробник відключає сервери оновлень для своїх смартфонів

Ще 2021 року LG оголосила про свій відхід з ринку смартфонів, проте деякі з уже випущених пристроїв продовжували отримувати оновлення прошивки. Тепер же історією стане і фірмовий софт: компанія розповіла про підготовлюване відключення серверів, відповідальних за розсилку мобільного ПЗ.

Згідно з офіційною інформацією, 30 червня 2025 року LG відключить сервери оновлень Android. У зв’язку з цим смартфони корейського бренду перестануть отримувати будь-які апдейти, включно з OTA-оновленнями і патчами, поширюваними через додаток LG Bridge.

«Ми щиро дякуємо всім клієнтам, які підтримували продукцію LG Electronics. Цим ми повідомляємо про припинення випуску оновлень програмного забезпечення для мобільних телефонів LG Electronics (FOTA), центру оновлень і LG Bridge», – заявили представники LG.

Користувачам смартфонів LG, таким чином, доведеться покладатися тільки на кастомні прошивки (за їх наявності), щоб підтримувати свої гаджети в актуальному стані. Альтернативою може стати купівля пристрою іншого бренду з чинною програмною підтримкою.