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GTA 6 вже тут: GTA 5 запустили на ПК з GeForce RTX 3090 в 8K і з рейтрейсингом
На YouTube-каналі Digital Dreams публікуються відео ігор у високій якості і з безліччю модів. Сьогодні ютубер показав GTA 5.
Йдеться про версію з безліччю модів, які покращують графіку, додають технологію трасування променів, реалістичні тіні, відображення, якісну рослинність тощо.
Гра запущена у роздільній здатності 8K на максимальних налаштуваннях візуалізації. На якому комп’ютері?
- Материнська плата: ASUS Prime x470-Pro
- Центральний процесор: AMD Ryzen 9 3900x
- ОЗУ: 32 ГБ Corsair Vengeance
- Відеокарта: флагманська ASUS GeForce RTX 3090 TUF Gaming
- M2 SSD: Samsung evo 970 evo
- SSD: Crucial mx500 на 2 ТБ
- HDD: Seagate Barracuda на 14 ТБ
З таким топовим залізом гра буквально літає, незважаючи на графіку на межі фотореалізму. Якщо так виглядатиме шоста частина Grand Theft Auto (на жаль, офіційно досі не анонсована), навряд чи хтось засмутиться.