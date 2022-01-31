GTA 6 вже тут: GTA 5 запустили на ПК з GeForce RTX 3090 в 8K і з рейтрейсингом

На YouTube-каналі Digital Dreams публікуються відео ігор у високій якості і з безліччю модів. Сьогодні ютубер показав GTA 5.





Йдеться про версію з безліччю модів, які покращують графіку, додають технологію трасування променів, реалістичні тіні, відображення, якісну рослинність тощо.

Гра запущена у роздільній здатності 8K на максимальних налаштуваннях візуалізації. На якому комп’ютері?

Материнська плата: ASUS Prime x470-Pro

ASUS Prime x470-Pro Центральний процесор: AMD Ryzen 9 3900x

AMD Ryzen 9 3900x ОЗУ: 32 ГБ Corsair Vengeance

32 ГБ Corsair Vengeance Відеокарта: флагманська ASUS GeForce RTX 3090 TUF Gaming

флагманська ASUS GeForce RTX 3090 TUF Gaming M2 SSD : Samsung evo 970 evo

: Samsung evo 970 evo SSD: Crucial mx500 на 2 ТБ

Crucial mx500 на 2 ТБ HDD: Seagate Barracuda на 14 ТБ

З таким топовим залізом гра буквально літає, незважаючи на графіку на межі фотореалізму. Якщо так виглядатиме шоста частина Grand Theft Auto (на жаль, офіційно досі не анонсована), навряд чи хтось засмутиться.

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