Android 15 дозволить приховати деякі додатки та повідомлення

В Android 15 ви зможете контролювати конфіденційність своїх смартфонів. Google удосконалить функцію “Private Space”, що пропонує безпечний і окремий профіль для прихованих додатків і даних.

Уперше функція “Особистий простір” була помічена в попередній бета-версії Android. Вона дає змогу створити заблокований профіль для встановлення додатків, які ви хочете зберегти в таємниці. У цьому оновленні з’явилися нові цікаві функції.

Налаштування Private Space стало більш інформативним. Користувачі отримують чітке пояснення призначення та обмежень функції. Google навіть рекомендує створити спеціальний акаунт Google для забезпечення кращої конфіденційності в Private Space.

Для додаткового рівня безпеки Private Space тепер можна налаштувати на автоматичне блокування після певного періоду бездіяльності. Крім того, ви можете повністю приховати Private Space зі списку додатків, коли він заблокований, забезпечивши повну невидимість. А “чутливі” повідомлення з додатків Private Space тепер можна приховати з екрана блокування.

Хоча ці функції присутні в останній бета-версії, важливо зазначити, що вони можуть бути недоступні у фінальному релізі Android 15.