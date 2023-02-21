Оновлення iPhone стануть платними: відомі подробиці

Apple змінила процес встановлення нових iOS на iPhone. Після літньої презентації WWDC кожен міг встановити першу бета-версію прошивки та випробувати нові функції. Тепер зробити це буде непросто.

Що було раніше

Після анонсу нової iOS у мережі з’являлися «профілі». Після їх скачування користувач міг встановити прошивку серед перших. Тоді користувач отримував бета-версію для розробників. Через місяць Apple зазвичай випускає публічну бета-версію iOS, яку можуть встановити всі ті, хто хоче оновитися раніше, але не хоче стикатися з нестабільною роботою перших бета-версій. У вересні (після презентації нових iPhone ) Apple публікує звичайну версію iOS. Її могли встановити всі користувачі без обмежень: пропозиція оновитися автоматично з’являється в “Налаштуваннях” без встановлення “профілів”.

Що буде зараз

Apple не хоче, щоб кожен бажаючий міг встановити нову ОС одразу після анонсу на WWDC. Компанія позбулася «профілів» — тепер їх не можна встановити в мережі, щоб отримувати нові прошивки серед перших. Пропозиція оновитися на бета-версію з’явиться в “Налаштуваннях” iPhone тільки у тих, хто має оплачену передплату розробника. Її ціна – 99 доларів на місяць.

Це означає, що звичайний користувач не зможе встановити бета-версію у червні: доведеться чекати вересня. Це не особливо критично для звичайних користувачів, яким неважлива їхня версія iOS, але труднощі можуть виникнути у розробників додатків, які повинні встановлювати перші бета-версії iOS для оптимізації софту: тепер їм доведеться платити.

Нові правила набувають чинності у червні перед виходом iOS 17.

Чи є вихід

За даними MacRumors, швидше за все, нову заборону можна буде обійти за допомогою встановлення IPSW. Алгоритм простий: зареєстрований розробник завантажує інсталяційний образ iOS 17 у форматі IPSW, викладає його в мережу, і будь-хто зможе встановити ОС від «донора».

Раніше Apple прив’язувала IPSW-складання до Apple ID, і при встановленні на інший смартфон його неможливо було увімкнути. Наразі такої заборони немає. Мінус методу: кожну бета-версію доведеться встановлювати вручну через підключення до ПК. Інший варіант: чекати на публічні бета-версії або повноцінний реліз у вересні.