Безкоштовна Diablo Immortal принесла розробникам більше 700 млн. грн

Ви можете лаяти Diablo Immortal , можете любити і ненавидіти, ігнорувати чи нахвалювати кожному зустрічному – це нормальна реакція для геймера. А ось для видавців та розробників є конкретні метрики: гроші, кількість гравців, залученість тощо.





І Diablo Immortal вже озолонила Blizzard!

У мобільний рольовий екшен вже вклали понад $24 млн (це більше 700 млн. грн. за поточним курсом) — і це лише за два тижні з релізу. 43% цієї суми припали на США, а на другому місці Південна Корея з 23%. $13 млн припали на пристрої Apple, решта – Android.

Diablo Immortal вже стала для Blizzard другою за прибутковістю грою, поступившись лише Hearthstone. RPG не вийшла в Нідерландах та Бельгії, а в Росії є проблеми з доступом.