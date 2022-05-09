Ціна біткоїну впала нижче за $33 500

У понеділок, 9 травня, котирування біткоїну оновили мінімум з кінця січня 2022 року. На момент написання ціна утримує рівень близько $33450 (Binance).





Згідно CoinGecko , за останню добу BTC подешевшав на 3,1%, за тиждень – на 12,9%. Слідом за флагманом у червоній зоні опинилися всі криптоактиви з топ-10 із капіталізації за винятком стейблкоінів USDT та USD Coin.

Ethereum торгується на рівні $2425, втративши за добу 4,1%. Індекс домінування BTC – 39,4%, ETH – 18,2%.

За даними Coinglass , добовий обсяг ліквідацій на ринку ф’ючерсів перевищив $270 млн.

Несприятливі перспективи ринку призвели до падіння індексу страху та жадібності до 11 пунктів (екстремальний страх).