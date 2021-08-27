Чи готові ви до нової ОС Windows 11? Якщо ні, то як її обдурити

Після презентації Windows 11 в світі почався дефіцит модулів TPM. В цей самий час ентузіасти знайшли спосіб (і не один) встановлення даної операційної системи без такого модуля.





Зрозуміло з’явилося чимало нової інформації про майбутню ОС. Ми зібрали найважливіше з різних ресурсів, а також власного досвіду і пропонуємо це в даній статті.

Почати варто з того, що Microsoft випустила офіційну утиліту перевірки сумісності обладнання з Windows 11, адже крім TPM там скасована підтримка купи процесорів, на яких прекрасно себе почуває Windows 10. Ця штука називається PC Health Check (Перевірка працездатності комп’ютера) і завантажити її можна по прямим посиланням. Після завантаження та встановлення відкриється ось таке вікно.

Так, ми не користуємося резервним копіюванням від MS і вважаємо за краще інше (може як-небудь розповімо), але зараз не про це. У верхній частині вікна якраз і пропонується перевірити сумісність. Саме цей комп’ютер несумісний.

При натисканні кнопки “Додаткові відомості” ви потрапляєте на сторінку з рекламою Windows 11, де лише в кінці будуть ті самі докладні відомості, та й то не густо.

При бажанні ви можете перевірити свій ПК за допомогою цієї утиліти в будь-який час, але, думаємо, не варто поспішати. Вимоги до ОС змінюються і це нормально. Зокрема, напередодні версію модуля TPM знизили до 1.2, але потім повернули 2.0.

Ентузіасти знайшли способи встановлення Windows 11 без модуля TPM

В Україні цю штуку просто так не купиш, та й не всі материнські плати підтримують саме версію 2.0. Тому питання для нас більш, ніж актуальне. Вихід є!

Насамперед перевірте ваш процесор на емуляцію роботи TPM 2.0. Деякі це вміють і тоді встановлення фізичного модуля не потрібне.

Крім того, можна і зовсім без нього. Досить підмінити одну dll в установчому пакеті, взявши її з дистрибутива Windows 10.

Але знову ж таки не варто поспішати, до релізу час є, та й Windows 10 буде підтримуватися мінімум до 2025 року.