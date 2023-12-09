Нова шахрайська схема у Viber та Telegram: українцям приходять однакові повідомлення

Служба безпеки ПУМБ попереджає своїх клієнтів про зростаючу тенденцію в Україні, пов’язану з новою шахрайською схемою в месенджерах Viber і Telegram. Схема починається з того, що українці отримують повідомлення з невідомих, часто іноземних, номерів із запитанням: “Привіт, потрібен підробіток?”. Шахраї заманюють потенційних жертв обіцянками легкого заробітку за виконання простих завдань, таких як лайкання відео або написання відгуків про товари. За згодою жертву додають до “робочої групи” в месенджері.

Існує кілька способів, якими злочинці ошукують людей

Вимагання конфіденційної інформації: Під приводом оплати за виконані завдання шахраї просять конфіденційні дані, такі як номери карток, CVV-коди, терміни дії карток, паролі та логіни до онлайн-банкінгу. Отримавши доступ до мобільного банкінгу жертви, вони швидко знімають кошти і зникають.

Невеликі платежі за прості завдання: Спочатку шахраї платять невеликі суми (150-250 грн) за такі завдання, як лайки відео або товарів. Після того, як вони втерлися в довіру, вони пропонують більш складні завдання, такі як купівля дорогих речей або бронювання готелів, авіаквитків та заходів, вартістю від 10 000 до 50 000 гривень. Вони обіцяють покрити певний відсоток цих витрат або навіть подвоїти витрачену суму. Покупки необхідно здійснити на певному сайті, який надають шахраї. Після здійснення покупки жертву блокують, а шахраї зникають з грошима.

Схема “Спеціальний депозит”: В іншому варіанті, завоювавши довіру жертви за допомогою початкових невеликих платежів, шахраї пропонують відкрити “спеціальний депозит” на певному веб-сайті. Вони обіцяють, що цей депозит значно збільшиться в якості винагороди за старанну роботу. Після того, як жертва поповнює рахунок, її знову блокують у месенджерах, а шахраї зникають з коштами.

Служба безпеки ПУМБ наполегливо радить своїм клієнтам бути пильними та обережними з подібними пропозиціями в месенджерах, особливо тими, що передбачають проведення фінансових операцій або надання особистої інформації.

Нагадаємо, що широко розповсюджений в Україні месенджер Viber впроваджує нову модель підписки для певних користувачів.

Починаючи з 30 листопада 2023 року, Viber запропонує преміум-послугу під назвою Viber Plus своїм користувачам на платформах iOS та Android, зокрема тим, хто використовує версію 21.2 або новішу. Вартість цієї підписки становить $1,99 на місяць, що приблизно дорівнює 73 гривням. Користувачі можуть активувати цю послугу через App Store або Google Play. Viber Plus стане доступним для всіх українських користувачів найближчими днями.