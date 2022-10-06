Названо найнебезпечніший браузер для ПК. Ви, швидше за все, ним користуєтеся

На даний момент Google Chrome – найпопулярніший браузер у світі, кількість користувачів якого набагато вища, ніж у найближчих конкурентів. Але, як з’ясувалося, Chrome не тільки найпопулярніший, але ще й найнебезпечніший браузер. Принаймні про це говорить останнє дослідження, проведене компанією Atlas VPN.

Жодних маніпуляцій, тільки гола статистика. У період з 1 січня по 5 жовтня 2022 року в Google Chrome виявили 303 вразливості. Для порівняння у Mozilla Firefox їх було 117, у Microsoft Edge – 103, у Safari – лише 26, а у Opera взагалі 0.

Подібним чином справи з виявленими вразливістю за весь час існування браузера. У Google Chrome їх було 3159, у Firefox — 2361, у Safari — 1139, у Microsoft Edge — 806, ну і в Opera — 344. – Chromium. Але різні налаштування та можливості призвели до несхожих результатів.